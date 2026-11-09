Европейские страны всё сильнее расходятся во взглядах на дальнейшую поддержку Украины, а Великобритания и Франция пытаются сохранить единство союзников за счёт инициативы по отправке в страну многонациональных сил. Такое мнение высказал автор публикации на китайском портале NetEase, связав разногласия с усталостью европейцев от затянувшегося конфликта.

По оценке обозревателя, прежняя солидарность европейских государств с Киевом постепенно ослабевает. Лондон и Париж, напротив, продолжают продвигать идею размещения военного контингента на украинской территории, стремясь продемонстрировать сохранение поддержки.

Автор материала считает, что одной из причин разногласий стали экономические последствия конфликта. Рост стоимости энергоносителей, топлива и продовольствия, по его мнению, усилил недовольство населения и заставил европейские правительства внимательнее учитывать собственные национальные интересы.

В публикации утверждается, что общественные настроения в ряде стран изменились настолько, что дальнейшее финансирование Украины становится всё более сложным политическим решением. Некоторые правительства, как полагает обозреватель, вынуждены пересматривать масштабы помощи под давлением граждан.

Отдельное внимание NetEase уделяет планам Великобритании и Франции направить на Украину многонациональные силы. При этом официально рассматриваемый западными странами сценарий предусматривает возможное развёртывание контингента после прекращения боевых действий.