Захарова: Британия и Франция хотят сохранить на Украине плацдарм против России
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Лондон и Париж рассчитывают сохранить на Украине плацдарм для противостояния с Россией и нанесения ей военного поражения. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы «коалиции желающих» по размещению многонациональных сил на украинской территории.
«Очевидно, что на Западе по-прежнему не желают учитывать законные озабоченности России в сфере безопасности и продолжают раскручивать спираль эскалации. Лондон и Париж рассчитывают через размещение на Украине «многонациональных сил» сохранить плацдарм для противостояния с Российской Федерацией и нанесения нашей стране военного поражения», — отметила дипломат.
Заявление прозвучало на фоне подготовки военных учений «коалиции желающих», которые должны начаться 9 ноября. Участники объединения обсуждают возможность развёртывания иностранных подразделений на Украине в рамках будущих гарантий безопасности.
Ранее представитель МИД РФ подчеркнула, что размещение любых иностранных вооружённых контингентов на украинской территории категорически неприемлемо для Москвы, независимо от того, под эгидой какого объединения они будут действовать. Захарова предупредила, что Россия будет расценивать появление таких сил как военную интервенцию. По её словам, это означало бы дальнейшее вовлечение европейских стран НАТО в конфликт.