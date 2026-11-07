Лондон и Париж рассчитывают сохранить на Украине плацдарм для противостояния с Россией и нанесения ей военного поражения. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы «коалиции желающих» по размещению многонациональных сил на украинской территории.

«Очевидно, что на Западе по-прежнему не желают учитывать законные озабоченности России в сфере безопасности и продолжают раскручивать спираль эскалации. Лондон и Париж рассчитывают через размещение на Украине «многонациональных сил» сохранить плацдарм для противостояния с Российской Федерацией и нанесения нашей стране военного поражения», — отметила дипломат.

Заявление прозвучало на фоне подготовки военных учений «коалиции желающих», которые должны начаться 9 ноября. Участники объединения обсуждают возможность развёртывания иностранных подразделений на Украине в рамках будущих гарантий безопасности.