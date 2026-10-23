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Регион
Опубликовано 23 октября, 17:21

МИД Украины вывесил перевёрнутый флаг Китая на встрече с послом КНР

Обложка © МИД Украины

Обложка © МИД Украины

Украинский МИД оказался в центре обсуждений из-за фотографии со встречи главы ведомства Андрея Сибиги с послом Китая Ма Шэнкунем. На опубликованном снимке китайский флаг установлен вверх ногами.

Встреча состоялась 21 октября в дипломатической резиденции МИД Украины. Собеседники обсуждали развитие двусторонних отношений, торговлю и возможную роль Пекина в урегулировании украинского конфликта.

Однако внимание пользователей соцсетей привлекло не содержание переговоров, а расположение китайского флага. На распространившихся кадрах государственный символ КНР оказался перевёрнут, что вызвало насмешки в адрес украинских дипломатов.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Китае оценили перспективы вступления Украины в Евросоюз. По мнению журналистов издания Sohu, Киев не сможет добиться членства в ЕС к 2027 году из-за требований Брюсселя. Среди главных препятствий назывались необходимость внутренних реформ и отсутствие гарантий единогласной поддержки всех стран объединения.

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Александра Мышляева
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