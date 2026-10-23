«Одной тряпкой меньше»: Кандидат в президенты Франции порадовался сорванному ветром флагу ЕС
Кандидат в президенты Франции Филиппо назвал флаг Евросоюза тряпкой
Сорванный ветром флаг ЕС. Обложка © X / Normande_Libre
Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял флаг Евросоюза, который ветер сорвал со здания ратуши. Политик сравнил символ объединения с тряпкой для мытья посуды, прокомментировав соответствующую публикацию в соцсети X.
«Благодаря ветру на одну тряпку для мытья посуды с синим узором в виде звёзд стало меньше», — написал Филиппо.
Французский политик давно выступает против членства страны в Евросоюзе. Он неоднократно призывал Париж отказаться от участия в объединении и вернуть самостоятельность в принятии политических и экономических решений. Филиппо также известен резкими высказываниями в адрес европейской символики. Ранее он публично рвал флаг ЕС во время митингов своих сторонников, выступавших за выход Франции из Евросоюза и НАТО.
Ранее Life.ru сообщал о демонстрации в Париже против помощи Украине и за выход Франции из ЕС и НАТО. Организатором акции выступил Флориан Филиппо. Участники вышли на улицы с лозунгами против политики президента Эмманюэля Макрона и потребовали прекратить финансирование и вооружение Киева. Сам политик заявил, что выделяемые на эти цели средства следует направить на решение внутренних экономических проблем Франции.