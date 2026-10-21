Франция устала от Макрона: Погромы открывают Ле Пен дорогу к власти

Массовые беспорядки во Франции могут помочь лидеру «Национального объединения» Марин Ле Пен прийти к власти. Такое мнение в беседе с «Ямал-Медиа» высказал политолог Илья Гращенков. По его оценке, на фоне усталости французов от президентства Эмманюэля Макрона позиции правых политических сил укрепляются.

Согласно опросу Cluster17 для Le Point, проведённому 14–15 октября, Ле Пен набирает 31% в одном из возможных сценариев первого тура президентских выборов. Жан-Люк Меланшон получает 18%, Эдуар Филипп — 17%, Рафаэль Глюксманн — 11%, а Брюно Ретайо и Давид Лиснар — по 7%.

При этом Гращенков призвал не рассчитывать, что возможная победа французских националистов автоматически приведёт к сближению Парижа с Москвой. Политолог напомнил, что ещё десять лет назад приход Ле Пен к власти в России воспринимали как шанс на пересмотр отношений с Францией и ослабление санкционного давления.

Однако опыт Италии показал, что предвыборные ожидания не всегда совпадают с реальной политикой. Джорджа Мелони возглавила правительство в 2022 году, но Рим продолжил поддерживать Украину и антироссийские санкции Евросоюза.

«Европейские правые вовсе не являются единым пророссийским лагерем», — подчеркнул Гращенков.

По словам эксперта, националистические партии прежде всего защищают интересы собственных государств. После прихода к власти им приходится учитывать обязательства перед Евросоюзом и НАТО, состояние финансовых рынков и позицию государственного аппарата.