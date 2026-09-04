Запад уже потратил на Украину 600 миллиардов долларов, чтобы поддерживать военный конфликт. Об этом заявил советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

По его словам, Запад пойдёт на всё, чтобы продолжать эту «авантюру» — будет хитрить, давить, угрожать и обманывать. Он добавил, что сейчас наступает «стратегический перелом», и западные страны начинают «плакать», искать пути к отступлению и говорить о гуманитарных мотивах.

«Конечно, они пойдут на всё, чтобы продолжить этот конфликт. Они будут юлить, пугать, давить, заигрывать, обманывать, заниматься интригами. Уже сейчас начинается плач Ярославны, потому что наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем. Виснут у нас на руках все подряд, говорят о гуманитарных мотивах. Вчера президент [РФ Владимир Путин] чётко сказал: «Пусть, а мы будем двигаться. Вперёд и неотвратимо», — сказал Кобяков.

Ранее Антон Кобяков заявил, что США сейчас пытаются в спешке перестроить мировую систему, но рискуют потерять влияние. На брифинге по итогам Восточного экономического форума он заявил, что Вашингтон действует торопливо, стараясь обменять свой политический вес на экономическую выгоду, используя для этого отношения с союзниками.