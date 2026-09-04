Кобяков заявил о глобальном снижении доверия людей к бывшим мировым гегемонам

Жители разных стран начинают меньше доверять государствам, которые ранее играли ведущую роль в мировой политике. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.

По его словам, изменения в международных отношениях особенно заметны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где, как отметил Кобяков, формируются новые политические и военные тенденции.

«Очевидно, именно в этом районе Азии, в этих морях сейчас разворачиваются основные геополитические события, формируются тенденции, которые не сулят бывшим гегемонам ничего хорошего», — указал он.

По словам советника главы РФ, такие государства продолжают думать, что они способны с помощью своей силы и политической воли устраивать военные перевороты, чтобы другие страны действовали так, как надо гегемону. Кобяков добавил, что влияние прежних центров силы, по его оценке, сокращается. Он подчеркнул, что многие государства начинают пересматривать отношение к традиционным лидерам мировой политики.

«Люди из всего мира теряют доверие к этим гегемонам, не говоря уже о том, что эти гегемоны потеряли уважение у всего мира практически», — сказал он.

На фоне изменения баланса сил в Азии всё больше внимания уделяется международному сотрудничеству в регионе. Ранее Life.ru писал, что на Восточный экономический форум 2026 года подтвердили участие представители более 70 стран, включая Китай, Индию, Японию и другие государства АТР. Представители более 70 стран подтвердили участие в ВЭФ-2026.