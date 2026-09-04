Кобяков заявил об оттоке капитала из России и назвал крупнейшего инвестора

Россия в условиях санкционной войны сталкивается с оттоком капитала — деньги уходят за границу. При этом в стране высокие ставки, которые должны привлекать инвесторов, но этого не происходит. О проблеме рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в ходе пресс-брифинга по итогам ВЭФ.

По его словам, нужно грамотно управлять деньгами и инвестициями. Он подчеркнул, что главный инвестор в России — это сами граждане, но им пока не предложили выгодных условий для вложений внутри страны.

«Как же инвестировать нам внутри страны, если капитал буквально стимулируется по выводу из экономики? Да ещё в таких геополитических условиях, в которых мы сейчас находимся. Хочется отметить, и вчера президент [РФ Владимир Путин] об этом особо чётко подчеркнул для правительства, что самый крупный и терпеливый инвестор в нашей стране — это наши граждане, наше население», — сказал Кобяков.

Глава государства, как отметил Кобяков, уже дал поручение правительству перезапустить инвестиционный цикл, создать стабильные условия и опираться не только на бюджет, но и на частный капитал. Как только макроэкономика станет здоровой, всё постепенно наладится.

Ранее Антон Кобяков заявил, что страны АСЕАН стали для России альтернативой в международной торговле на фоне западных санкций. По его словам, участие в Восточном экономическом форуме не только союзников, но и других ведущих стран региона помогает России быстро интегрироваться в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Это, как он отметил, становится «естественной и мощной альтернативой» в условиях санкций и попыток Запада нанести России поражение в разных сферах.