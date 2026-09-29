Систематические удары по украинской инфраструктуры дошли до того, что из строя в стране выходят не отдельные объекты, а целые отрасли экономики. Недавно три крупнейших сталелитейных предприятия остановили работу после атак — на «Запорожсталь», «Каметсталь» и ArcelorMittal в Кривом Роге приходилось около 90% выплавки стали в Незалежной.

Глава офиса гендиректора «Метинвеста» Александр Водовиз заявлял, что, по его оценке, у Украины «больше нет сталелитейной промышленности». На трёх остановившихся предприятиях работали более 15 тысяч человек, а сроки полноценного восстановления мощностей пока очень и очень туманны.

На фоне проблем в промышленности удары затронули и цифровую инфраструктуру. Украинские СМИ сообщали о повреждениях ряда дата-центров и перебоях у провайдеров, а несколько телеканалов столкнулись со сбоями вещания. Среди затронутых объектов назывались United DC, New-Telco, Parkovyi, Datagroup и Cosmonova.

Минобороны РФ ранее заявляло, что часть поражённых центров обработки данных использовалась в интересах ВСУ. В частности, российское ведомство сообщало об ударе по Cosmonova, мощности которого, по его данным, обеспечивали в том числе работу мобильного интернета и спутниковой связи Starlink для украинских военных.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий на этом фоне заявил, что власти готовятся к худшему сценарию для интернет-инфраструктуры. По его словам, часть систем переносят в облачные сервисы, на зарубежные площадки и распределяют между разными локациями.

Как пишет «Страна.ua», на этом фоне в украинском обществе стала всё больше просматриваться усталость от войны. И если ранее Владимир Зеленский и особенно преданные ему «патриоты» грезили выходом ВСУ на границы 1991 года, то теперь киевская верхушка прямо говорит: конфликт необходимо остановить по линии фронта.

«Кофе в Ялте» не вышло, зато теперь столица Незалежной стала чуть ли не прифронтовым городом, бизнес умирает, а черноморские порты оказались в глухой блокаде. И куда приведут Зеленского эти перемены в обществе, покажет время.

Ранее Life.ru писал об остановке трёх крупнейших сталелитейных предприятий Украины после ударов. По данным FT, на них приходилась основная часть производства стали в стране.