Когда пройдут выпускные в 2027 году? Минпросвещения рекомендовало две даты
Выпускные в школах в 2027 году рекомендовали провести 26 или 27 июня
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Выпускные вечера в российских школах в 2027 году рекомендовали провести 26 или 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ. Соответствующие рекомендации ведомство направило во все регионы страны.
В программу торжеств ведомство предложило включить церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Также школам рекомендовали чествовать представителей многодетных и многопоколенных семей.
Кроме того, в программу предлагается включить выступления родителей выпускников. В частности, речь идёт о родителях, удостоенных государственных наград, а также об участниках специальной военной операции.
Отдельный блок рекомендаций касается безопасности. В министерстве указали на риски вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через социальные сети и подчеркнули необходимость обеспечить безопасность во время торжественных мероприятий.
Организаторам также рекомендовали предусмотреть доступность помещений для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Ранее Минпросвещения определило дату последних звонков в российских школах на 2027 год. Их рекомендовано провести 26 мая, а в программу мероприятий предложено включить поднятие флага, исполнение гимна и чествование представителей многодетных семей. В рекомендациях также отдельно говорится о безопасности школьников и доступности площадок для детей с инвалидностью.
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