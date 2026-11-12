Родителям стоит приучать ребёнка самостоятельно выполнять домашние задания уже со второго класса, а в средней и старшей школе постепенно отказываться от регулярной проверки уроков. Чрезмерный контроль может мешать развитию самостоятельности и провоцировать конфликты в семье. Об этом Life.ru рассказала нейропсихолог Кира Макарова.

По словам специалиста, первый год обучения нужен ребёнку, чтобы привыкнуть к школьному расписанию, новому режиму дня и правилам. На этом этапе взрослые помогают организовать учебный процесс, однако затем ответственность за выполнение заданий должна постепенно переходить к самому школьнику.

В норме, начиная со 2 класса, ребёнок делает уроки сам. Родители проверяют сделанное и оказывают помощь по запросу ребёнка, но не делают уроки вместе с ним. Кира Макарова нейропсихолог

При этом поддерживающий контроль в начальной школе ещё уместен. Мама или папа могут уточнить, выполнена ли домашняя работа, проверить результат и помочь разобраться в непонятной теме. Но постоянно усаживать ребёнка за стол и разбирать каждое задание, по мнению эксперта, не следует.

«Проверка уроков как естественная функция родителей уместна в младшей школе. Но в средней, а тем более в старшей школе это уже выглядит гиперопекой и нарушением личностных границ», — подчеркнула нейропсихолог.

Специалист предупредила, что подростки могут воспринимать постоянное вмешательство как недоверие. В ответ они начинают сопротивляться требованиям взрослых, замыкаются в себе или демонстративно вступают в конфликт. Кроме того, когда родители слишком настойчиво берут учёбу под свой контроль, у школьника может снижаться собственная мотивация.

Макарова призвала взрослых выстраивать с детьми уважительные отношения, оставаться готовыми помочь, но не проживать школьную жизнь вместо них. По её словам, задача родителей заключается в создании условий для развития самостоятельности, а не в контроле каждого шага.

«Будьте корректны по отношению к вашим детям, уважайте их. Личность ребёнка впервые проявляется в три года», — отметила психолог.

Эксперт добавила, что даже старшекласснику важно дать возможность самостоятельно организовывать учебный процесс и принимать решения. При этом родители могут обсуждать с ним трудности, предлагать помощь и поддерживать, если подросток сам в ней нуждается.