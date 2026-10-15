«Когда-то я был кутилой»: Веник из «Папиных дочек» пересмотрел отношение к деньгам

Российский актёр Филипп Бледный, получивший широкую известность благодаря роли Веника в сериале «Папины дочки», признался, что с возрастом кардинально пересмотрел отношение к деньгам. Если раньше артист любил беззаботно тратить заработанное, то теперь предпочитает разумно распоряжаться финансами. Об этом он рассказал в интервью Леди Mail.

По словам исполнителя, в юности он совершенно не задумывался о необходимости экономить и мог позволить себе весьма легкомысленное обращение с собственным бюджетом. Однако подобный образ жизни постепенно заставил его извлечь определённые уроки. Полученный опыт помог знаменитости изменить финансовые привычки, о чём теперь он нисколько не жалеет.

«Поэтому сейчас могу искренне сказать, что я человек бережливый, с лёгкими нотками озорных трат», — признался Бледный.

При этом артист не стал утверждать, что полностью отказался от спонтанных покупок. Несмотря на стремление контролировать расходы, он по-прежнему иногда позволяет себе небольшие финансовые вольности.

В ходе беседы актёр также рассказал о напряжённом рабочем графике. По его словам, полноценный отдых он устраивает крайне редко. Например, во время недавнего семидневного отпуска в Сочи лишь два дня удалось посвятить расслаблению, солнечным ваннам и бассейну. Остальное время артисту было непросто отвлечься от привычных забот.

Ранее актёр Денис Прытков признался, что вообще не чувствует, как растут его гонорары. По словам артиста, все заработанные деньги быстро уходят на нужды семьи и его собаки. При этом у него пока нет детей.