Когда за капремонт можно не платить и кому положена компенсация: объяснение Госдумы

Собственники квартир могут не платить взносы на капремонт, если дом официально признан аварийным и подлежащим сносу. Ещё одно основание — изъятие участка и жилых помещений для государственных или муниципальных нужд. Об исключениях из обязательного платежа РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

При изъятии освобождение действует с месяца, следующего за месяцем принятия решения. Если дом не включён в региональную программу капремонта, обязанность вносить такие платежи ещё не возникает. Для включённых домов сроки начала начислений устанавливаются законом региона.

Отдельно предусмотрены компенсации для пожилых собственников: с 70 лет — 50%, с 80 лет — 100%. Регион вправе установить их для неработающих владельцев жилья, которые живут одни либо с неработающими пенсионерами и людьми с инвалидностью I–II групп.

Размер возрастной компенсации рассчитывают по минимальному региональному взносу и нормативной площади жилья. Поэтому даже стопроцентная компенсация может не покрывать всю сумму в квитанции.

Льготы также предусмотрены для людей с инвалидностью I–II групп, детей с инвалидностью и родителей, которые их воспитывают: компенсация составляет не более 50% взноса, рассчитанного по установленным нормативам. Для предусмотренных законом категорий ветеранов боевых действий также действует компенсация до 50% с учётом минимального регионального тарифа.

По словам Свищева, для оформления льготы можно обратиться с заявлением в МФЦ и подтвердить своё право на поддержку.

Ранее в Госдуме объяснили, как пенсионеру вернуть деньги за капремонт. Это возможно, если в регионе действует соответствующая мера поддержки. Размер выплаты рассчитывают исходя из регионального минимального взноса и нормативной площади жилья. Если фактическая площадь больше, компенсация охватит только установленный норматив, поэтому итоговая сумма может оказаться меньше начисления в квитанции.