Продала акции и сдала золото: Пенсионерка из Кирова потеряла 15 млн рублей из-за «капремонта»

В Кирове 70-летняя пенсионерка лишилась более 15 миллионов рублей после перехода по ссылке о капитальном ремонте дома. Чтобы передать деньги мошенникам, женщине пришлось продать акции, расстаться с ювелирными украшениями и опустошить банковские вклады. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

История началась с сообщения, в котором кировчанке предложили подтвердить согласие на проведение капремонта. После перехода по ссылке на экране появилось уведомление о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах». Там же утверждалось, что от имени пенсионерки деньги перевели гражданину Украины.

Затем с женщиной связались неизвестные, представившиеся сотрудником Росфинмониторинга и следователем по экономическим преступлениям. Они напугали её подозрениями в финансировании терроризма и возможным уголовным преследованием.

Чтобы избежать проблем с законом и сохранить накопления, пенсионерке предложили перевести все средства на счёт Центрального банка России. Поверив злоумышленникам, она начала собирать деньги из всех доступных источников.

Кировчанка сняла сбережения со вкладов, продала принадлежавшие ей акции, а драгоценности отнесла в ломбард. В течение нескольких дней она отправляла деньги через банкоматы. Общая сумма переводов достигла 15 миллионов 165 тысяч рублей.

Обман раскрылся, когда собеседники перестали выходить на связь. Пенсионерка обратилась в отдел полиции № 2 УМВД России по Кирову. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас ведётся расследование.

В полиции напомнили, что сотрудники государственных учреждений не требуют переводить деньги для их защиты. Любые подобные обращения необходимо проверять через официальные источники, не выполняя указаний незнакомцев.