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Регион
Опубликовано 20 сентября, 10:53

«После 80 лет — до 100%»: В Госдуме объяснили, как пенсионеру вернуть деньги за капремонт

Депутат Чаплин: Пенсионерам могут компенсировать часть взносов на капремонт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamrad71

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamrad71

Пожилые владельцы квартир и домов могут вернуть часть средств, потраченных на капитальный ремонт, если в их регионе действует соответствующая мера поддержки. Об этом «Газете.ru» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Мера помогает одиноко проживающим неработающим владельцам квартир или домов после 70 лет возместить до 50% расчётных расходов, после 80 лет — до 100%. Регион также вправе распространить льготу на собственников, которые живут в семье, состоящей из неработающих пенсионеров и инвалидов I или II группы», — сказал он.

По словам парламентария, возраст владельца, состав семьи и другие условия подтверждают по правилам конкретного субъекта.

Размер выплаты, уточнил Чаплин, рассчитывают исходя из регионального минимального взноса и нормативной площади жилья. Если фактическая площадь больше, компенсация охватит только установленный норматив, поэтому итоговая сумма может оказаться меньше начисления в квитанции.

Для оформления нужно обратиться в орган социальной защиты или МФЦ и уточнить порядок, действующий в регионе. Обычно требуются заявление, сведения о праве собственности, возрасте, отсутствии работы и составе семьи. Взнос по-прежнему оплачивается в обычном порядке, а компенсация перечисляется отдельно. Мера касается только расходов на капитальный ремонт, остальные строки коммунальной квитанции оплачиваются полностью.

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Ранее сообщалось, что одиноко проживающие пенсионеры могут получить помощь на дому, компенсацию части расходов на капремонт и региональные льготы. Большинство таких мер предоставляют по заявлению. За ними нужно самостоятельно обращаться в соцзащиту, МФЦ или профильные центры. Если пожилому человеку трудно покупать продукты и лекарства, готовить или решать бытовые вопросы, ему могут назначить социального работника. В зависимости от дохода и региональных правил услуги оказывают бесплатно либо за частичную плату.

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Юлия Сафиулина
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