«После 80 лет — до 100%»: В Госдуме объяснили, как пенсионеру вернуть деньги за капремонт

Пожилые владельцы квартир и домов могут вернуть часть средств, потраченных на капитальный ремонт, если в их регионе действует соответствующая мера поддержки. Об этом «Газете.ru» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Мера помогает одиноко проживающим неработающим владельцам квартир или домов после 70 лет возместить до 50% расчётных расходов, после 80 лет — до 100%. Регион также вправе распространить льготу на собственников, которые живут в семье, состоящей из неработающих пенсионеров и инвалидов I или II группы», — сказал он.

По словам парламентария, возраст владельца, состав семьи и другие условия подтверждают по правилам конкретного субъекта.

Размер выплаты, уточнил Чаплин, рассчитывают исходя из регионального минимального взноса и нормативной площади жилья. Если фактическая площадь больше, компенсация охватит только установленный норматив, поэтому итоговая сумма может оказаться меньше начисления в квитанции.

Для оформления нужно обратиться в орган социальной защиты или МФЦ и уточнить порядок, действующий в регионе. Обычно требуются заявление, сведения о праве собственности, возрасте, отсутствии работы и составе семьи. Взнос по-прежнему оплачивается в обычном порядке, а компенсация перечисляется отдельно. Мера касается только расходов на капитальный ремонт, остальные строки коммунальной квитанции оплачиваются полностью.

Ранее сообщалось, что одиноко проживающие пенсионеры могут получить помощь на дому, компенсацию части расходов на капремонт и региональные льготы. Большинство таких мер предоставляют по заявлению. За ними нужно самостоятельно обращаться в соцзащиту, МФЦ или профильные центры. Если пожилому человеку трудно покупать продукты и лекарства, готовить или решать бытовые вопросы, ему могут назначить социального работника. В зависимости от дохода и региональных правил услуги оказывают бесплатно либо за частичную плату.