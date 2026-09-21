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Опубликовано 21 сентября, 16:36

«Когда за тобой снова прилетят?»: Бывший президент ФИДЕ рассказал о встречах с НЛО

Бывший президент ФИДЕ Илюмжинов рассказал о встречах с пришельцами

Кирсан Илюмжинов. Обложка © ТАСС /Владимир Гердо

Кирсан Илюмжинов. Обложка © ТАСС /Владимир Гердо

Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов вновь рассказал о своих якобы встречах с инопланетянами. Необычную тему он поднял в интервью Ксении Собчак.

По словам Илюмжинова, друзья и знакомые регулярно спрашивают его, когда за ним «снова прилетят», и даже просят взять их с собой. Некоторые, утверждает экс-глава ФИДЕ, объясняют такой интерес тем, что привычная жизнь им наскучила даже при большом достатке.

«Кирсан, когда за тобой прилетят в следующий раз? Пожалуйста, нас забери! Интересно там», — передал он слова знакомых.

Илюмжинов также заявил, что якобы знает бывшего президента одной из стран, который тоже сталкивался с неопознанными объектами. Имя политика он не назвал, но в разговоре упомянул Южную Корею.

По его словам, о предполагаемом контакте ему рассказывала жена этого политика. Илюмжинов утверждает, что супруги якобы видели необычный объект во время прогулки на лодке и впоследствии обсуждали произошедшее с ним.

Сам Илюмжинов не впервые публично говорит о контактах с внеземными цивилизациями. В интервью он заявил, что когда-то сознательно рисковал политической и спортивной карьерой, рассказывая об этом публично.

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Наталья Демьянова
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