Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 11:45

НЛО отменяется: Астроном раскрыл тайну «космической медузы» над Россией

Астроном Францев: За «космическую медузу» над Россией могли принять след ракеты

Обложка © Telegram / ЧП Пермь

Обложка © Telegram / ЧП Пермь

Светящийся след в форме «медузы» заметили жители сразу нескольких российских регионов, но вероятнее всего, оставила его ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк. Об этом рассказал РИА «Новости» лектор Пермского планетария Виталий Францев.

«Этот след, вероятнее всего, оставлен ракетой «Союз-2.1б» со спутником, запуск которой состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области», — пояснил специалист.

Необычное свечение минувшей ночью наблюдали жители Пермского края, Татарстана, Удмуртии, Свердловской и Тюменской областей. В соцсетях некоторые очевидцы в шутку предположили, что увидели НЛО. Францев объяснил, что в плотных слоях атмосферы выхлоп от двигателя сравнительно узкий, однако выше он начинает значительно расширяться. Именно поэтому вокруг летящего объекта образуется яркий светящийся «купол».

«Получается такая эффектная «медуза», — заключил астроном.

Пилот снял в небе Мексики загадочный неопознанный объект ромбовидной формы
Пилот снял в небе Мексики загадочный неопознанный объект ромбовидной формы

Ранее Life.ru сообщал об успешном запуске этого «Союза-2.1б» с Плесецка. Ракета вывела на орбиту космический аппарат Минобороны, а его бортовые системы после запуска работали штатно.

Больше новостей о космосе и запусках ракет — в разделе «Космос» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar