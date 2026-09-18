НЛО отменяется: Астроном раскрыл тайну «космической медузы» над Россией

Светящийся след в форме «медузы» заметили жители сразу нескольких российских регионов, но вероятнее всего, оставила его ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк. Об этом рассказал РИА «Новости» лектор Пермского планетария Виталий Францев.

«Этот след, вероятнее всего, оставлен ракетой «Союз-2.1б» со спутником, запуск которой состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области», — пояснил специалист.

Необычное свечение минувшей ночью наблюдали жители Пермского края, Татарстана, Удмуртии, Свердловской и Тюменской областей. В соцсетях некоторые очевидцы в шутку предположили, что увидели НЛО. Францев объяснил, что в плотных слоях атмосферы выхлоп от двигателя сравнительно узкий, однако выше он начинает значительно расширяться. Именно поэтому вокруг летящего объекта образуется яркий светящийся «купол».

«Получается такая эффектная «медуза», — заключил астроном.

Ранее Life.ru сообщал об успешном запуске этого «Союза-2.1б» с Плесецка. Ракета вывела на орбиту космический аппарат Минобороны, а его бортовые системы после запуска работали штатно.