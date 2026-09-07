Когда «Жумайсынба» уже не мем: Спрос на шампуни от перхоти в России вырос на четверть за месяц

Россияне этой осенью заметно активнее стали искать и покупать средства против перхоти. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, за последние 30 дней интерес к запросу «шампунь от перхоти» вырос на 27% за месяц и почти на 66% за год.

Одновременно увеличились и заказы соответствующей продукции. Средства для борьбы с перхотью стали покупать примерно на четверть чаще, чем месяцем ранее.

Врач-дерматолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала телеграм-каналу, что в межсезонье может обостряться себорейный дерматит. По её словам, осенью хронические проблемы с кожей нередко становятся более заметными.

Ещё одним фактором специалист назвала продолжительное нервное напряжение. Стресс способен стимулировать выработку кожного сала и создавать условия для размножения грибков Malassezia, которые связаны с появлением перхоти и развитием себорейного дерматита.

При этом внезапное появление проблемы не всегда связано исключительно с уходом за волосами. Если перхоть сохраняется длительное время, причиной могут оказаться гормональные нарушения или другие внутренние факторы.

В таких случаях, по словам специалиста, лучше обратиться к врачу, который сможет определить характер себореи и подобрать подходящую терапию. В зависимости от ситуации могут применяться специальные шампуни, пилинги и другие средства.

Ранее дерматолог и косметолог Василина Миронова предупредила, что мытьё головы нефильтрованной водой из-под крана может навредить волосам. По словам врача, примеси и металлы вступают в реакцию с волосами, из-за чего те приобретают зеленоватый или медный оттенок. Жёсткая вода с высоким содержанием кальция и магния делает волосы тусклыми, сухими и ломкими, образуя плёнку, которая мешает проникновению уходовых средств.