Актрисе Дафни Кин начали предлагать кокаин ещё в 11-летнем возрасте, когда она только делала первые шаги в большом кино. С подобными ситуациями будущая звезда «Логана» сталкивалась на вечеринках после завершения съёмок. Об этом 21-летняя артистка рассказала в подкасте Inside of You с Майклом Розенбаумом, сообщает Variety.

По словам Кин, предложения повторялись, когда ей было 11–13 лет. Однако знакомство со взрослыми развлечениями не вызвало у девочки желания попробовать запрещённые вещества. Напротив, увиденное надолго отбило у неё интерес к наркотикам и алкоголю.

Актриса призналась, что всегда отказывалась от кокаина и даже сейчас практически не пьёт. Она уверяет, что может веселиться на вечеринках до самого утра, оставаясь трезвой. В подростковом возрасте ей иногда приходилось притворяться, будто она уже что-то употребила, чтобы избежать давления окружающих.

При этом Кин сохранила тёплые воспоминания о съёмках «Логана» в 2016 году. Особую роль в её жизни тогда сыграл Хью Джекман, исполнивший роль Росомахи. По словам артистки, старший коллега заботился о ней практически как отец.

Джекман следил, чтобы съёмочная группа соблюдала ограничения по продолжительности рабочего дня ребёнка. Он также старался оградить юную партнёршу от закулисных конфликтов, поддерживал её и помогал чувствовать себя комфортно перед камерой.

Впоследствии Дафни снялась в сериалах «Тёмные начала» и «Аколит», а в 2024 году вновь сыграла Лору в фильме «Дэдпул и Росомаха». Теперь она готовится появиться в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев», где исполнит роль богини Артемиды.

Несмотря на неприятные эпизоды ранней карьеры, актриса не считает свой опыт в кино исключительно негативным. Поддержку Джекмана она до сих пор вспоминает с благодарностью, называя его одним из самых заботливых людей, с которыми ей довелось работать.

Ранее Life.ru рассказывал о карьере Райана Рейнольдса, который также начинал сниматься ещё подростком. В 1990-х будущая звезда «Дэдпула» появился в молодёжном сериале «Пятнадцать», а спустя годы добился собственного фильма о супергерое Marvel. В октябре 2026 года актёру исполнилось 50 лет.