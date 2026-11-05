В России увеличилась доля проб водопроводной воды, не соответствующих санитарным нормам по химическому составу. По итогам 2025 года показатель достиг 12,24% против 11,64% годом ранее. В ряде регионов ситуация оказалась значительно хуже среднероссийской, сообщает Telegram-канал Baza.

В России выросла доля водопроводной воды с превышением санитарных норм. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shimpf_darya, portnova.o_99 ,sysoeva.nastya

Особенно серьёзные проблемы выявили в Калмыкии. В Городовиковском районе все исследованные пробы воды из распределительной сети не соответствовали санитарно-химическим нормативам. Среди загрязняющих веществ, превышение допустимых концентраций которых фиксировали в республике, — железо, кремний, нитраты и нитриты.

В России выросла доля водопроводной воды с превышением санитарных норм. Фото © Telegram / Baza

Неблагоприятную динамику отмечают и в Калининградской области. По данным региональных исследований, за год увеличилась доля проб с микробиологическими отклонениями. Претензии возникли также к содержанию железа, запаху, вкусу и цвету воды.

В России выросла доля водопроводной воды с превышением санитарных норм. Фото © Telegram / Baza

Отклонения от санитарных нормативов выявляли также в Московской, Рязанской, Тамбовской, Псковской, Костромской, Белгородской и Воронежской областях. Среди распространённых проблем — повышенное содержание железа, марганца и других веществ, а также высокая жёсткость воды. В Подмосковье, по данным издания, нормативам не соответствовали 17% проб из распределительной сети.

На фоне проблем с водоснабжением жители разных регионов жалуются на сухость и раздражение кожи, зуд после душа и выпадение волос. Некоторые связывают неприятные симптомы с качеством воды из-под крана. Однако установить причину подобных нарушений без медицинского обследования и лабораторного анализа воды невозможно.

Среди факторов, способных ухудшать качество воды, специалисты Роспотребнадзора называют состояние водопроводных сетей, аварии и ремонтные работы.