«После душа кожа липкая»: В Тюмени из кранов потекла странная жижа с пеной

Жители Тюмени столкнулись с новой проблемой качества водопроводной воды. По словам горожан, вместо прозрачной жидкости из кранов течёт желтоватая субстанция с белыми хлопьями и липкой пеной. После принятия душа люди жалуются на неприятные ощущения на коже и жирные волосы. Об этом сообщает URA.ru.

Жители Тюмени пожаловались на мутную воду с пеной и белыми хлопьями. Видео © VK/ ЧС Тюмень

Тюменцы рассказывают, что вода по консистенции напоминает масло или мыльный раствор. На поверхности быстро появляется пена, а после мытья остаётся ощущение липкости, из-за которого нормально провести гигиенические процедуры становится сложно.

«Вода странная, будто маслянистая. В ней быстро образуется пена на поверхности», — рассказала жительница центра города.

Другие горожане жалуются на горький привкус, который, по их словам, не исчезает даже после кипячения. Сообщения о необычном состоянии воды поступают из разных районов Тюмени.

Одна из местных жительниц обратилась за разъяснениями в водоканал. По её словам, коммунальщики пообещали промыть магистральные трубы, однако выразили удивление, поскольку якобы раньше подобных обращений не поступало.

Проблемы с водоснабжением беспокоят жителей города не впервые. Ещё на прошлой неделе тюменцы массово жаловались на возвращение неприятного запаха воды. Теперь к нему, по сообщениям горожан, добавились изменения цвета и консистенции жидкости.