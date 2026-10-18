Подставляйте хлопья: В Челябинске у жителей из крана потекло «холодное молоко»

Жители северо-западной части Челябинска столкнулись с необычным явлением: вместо прозрачной холодной воды из кранов начала течь белёсая жидкость, напоминающая молоко. В местном водоканале МУП «ПОВВ» предположили, что причиной могло стать повышенное содержание кислорода, пишет 74.ru.

На странный оттенок обратили внимание сразу в нескольких многоквартирных домах. Один из очевидцев, Дмитрий с улицы Академика Королёва, рассказал, что проблемы с качеством водоснабжения для жильцов уже не редкость.

«Мы уже привыкли, что горячая вода цвета колы, а холодная пошла белая — будто разбавленное молоко», — поделился мужчина.

При этом он заметил интересную особенность: если наполнить ёмкость и немного подождать, жидкость постепенно приобретает привычный вид.

Аналогичные обращения поступили от горожан, проживающих на улицах Братьев Кашириных и Академика Сахарова. Коммунальщики намерены проверить качество ресурса, отобрав пробы на вводах в здания.

Предварительно специалисты связывают помутнение с работами на водопроводных сетях, которые проводились на прошлой неделе. По их версии, после вмешательства в систему концентрация кислорода могла увеличиться. Если белый оттенок исчезает при отстаивании, это подтверждает предположение. В предприятии заверили, что такая вода не представляет опасности.