Колбаса подвела на границе: Вкусная «запрещёнка» могла стоить россиянину свободы в Таиланде

Россиянин из Хабаровска попался в аэропорту Таиланда с чемоданом грудинки, колбасы, сосисок и рыбы весом более пяти килограммов. По данным Mash, таможенники обнаружили продукты при досмотре багажа, а путешественнику в итоге пришлось заплатить 1000 бат (порядка 2,5 тысячи рублей на момент публикации).

Россиянина оштрафовали в Таиланде за чемодан с колбасой и рыбой. Фото © Telegram / Mash

Алексей вёз с собой сушёную и копчёную рыбу, селёдку, несколько палок колбасы, сосиски и грудинку — часть для себя, остальное для друзей. Уже на выходе из аэропорта его чемодан просветили рентгеном и заметили продукты.

Россиянина оштрафовали в Таиланде за чемодан с колбасой и рыбой. Фото © Telegram / Mash

Как указывает телеграм-канал, мужчине предложили отказаться от провизии либо заплатить тысячу бат. Россиянин выбрал второй вариант: вышел из зоны контроля, снял наличные и внёс требуемую сумму.

В Таиланде продукты животного происхождения находятся под особым ветеринарным контролем. Для личного потребления тайское управление по контролю за продуктами и лекарствами устанавливает лимит до пяти килограммов на мясо, колбасы, ветчину, копчёности и другую продукцию этой категории. При этом на ввоз продукции животного происхождения распространяются и отдельные требования Департамента животноводства, включая разрешения и ветеринарные документы.

За ввоз таких товаров в обход установленных ограничений наказание может быть значительно серьёзнее. Таможенный закон Таиланда предусматривает за уклонение от запретов и ограничений до 10 лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч бат, а за ввоз продукции животного происхождения без необходимого разрешения предусмотрена отдельная ответственность.

Контроль продуктов в аэропортах усилили, а искать запрещённую провизию таможенникам помогают в том числе специально обученные бигли. Изъятые у пассажиров продукты могут перепродавать русскоговорящим по 100 бат за штуку.

В сентябре Life.ru рассказывал, что за первые восемь месяцев 2026 года из Таиланда депортировали 70 россиян. Посол РФ Евгений Томихин тогда призвал туристов заранее изучать местное законодательство.