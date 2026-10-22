«Коллег» сначала вычеркнул: Путин рассмешил театральных деятелей после неожиданного подарка

Президент России Владимир Путин с юмором обратился к театральным деятелям, назвав их коллегами после получения знака Российского театрального общества под номером один. Выступая на съезде Союза театральных деятелей в Большом театре, глава государства признался, что изначально хотел использовать это обращение в своей речи, но передумал, опасаясь, что его неправильно поймут.

«У меня в начале выступления было «дорогие коллеги, друзья». Но я «коллеги» вычеркнул — думаю: ещё неправильно поймут. Но теперь, после этой награды, хочу сказать: хорошего вечера, дорогие коллеги!» — пошутил президент, вызвав смех и бурные аплодисменты участников съезда.

Подарок президенту вручили после решения переименовать Союз театральных деятелей России в Российское театральное общество. Председатель организации Владимир Машков объяснил, что новое название объединяет не только артистов, режиссёров и других представителей творческих профессий, но и всех, кто помогает развитию театра.

Вручённый главе государства знак изготовлен по образцу исторического жетона Общества взаимного вспоможения русских артистов, основанного в 1876 году. Символично, что Путин получил экземпляр под первым номером в год 150-летия театрального объединения.

Ранее Life.ru сообщал, что более 600 профессиональных театров России получают государственную поддержку. Выступая на том же съезде, Владимир Путин назвал масштабы такой поддержки уникальными для мировой практики. Президент также напомнил, что история русского профессионального театра началась в 1750 году, когда Фёдор Волков организовал первый театр в Ярославле.