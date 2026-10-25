«Коллективная Баба-яга»: Пушков объяснил, кому Маск пожелал гореть в аду

Американский предприниматель Илон Маск бросил вызов западной «коллективной Бабе-яге», выступающей против урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя резкое заявление миллиардера в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, значительная часть американских политиков и представителей ведущих западных СМИ негативно воспринимает попытки Дональда Трампа наладить диалог с Москвой. В частности, Пушков указал на критику договорённостей о поставках российского дизельного топлива, которые противники американского президента рассматривают как уступку России. Эти силы отвергают не только экономическое соглашение, но и саму идею конструктивных переговоров. Вместо поиска компромиссов они продолжают настаивать на ультиматумах российской стороне.

Пушков также раскритиковал убеждённость западных обозревателей в возможности победы Украины. Он заявил, что подобные ожидания не соответствуют действительному положению дел, сославшись на высказывания Трампа, министра обороны Италии Гуидо Крозетто и американских экспертов Джона Миршаймера и Джеффри Сакса. При этом степень приверженности сторонников продолжения конфликта своим взглядам политик сравнил с религиозным фанатизмом.

«Западная коллективная Баба-Яга вбила себе в голову, что Украина должна победить, потому что так нужно и очень хочется Бабе-Яге, и что она якобы вот-вот победила бы, если бы не Трамп со своей дизельной сделкой. Это бесконечно далеко от реальности, но именно таков дискурс 90 % обозревателей западных мейнстрим СМИ которым Маск и предложил гореть в аду. Степень их одержимости трудно передать словами, это что-то из области религиозного фанатизма», — написал он.

В качестве примеров сенатор привёл бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и обозревателя The New York Times Томаса Фридмана. Первая обвиняет Трампа в зависимости от Владимира Путина, а второй связывает договорённости по российскому топливу с отказом Вашингтона от поддержки Киева. Такие заявления отражают неприятие возможного сближения США и России среди части западных элит.

«Илон Маск знает, кому он бросает вызов. Он знает, насколько сильна и исполнена злобы коллективная Баба Яга, и как она будет пытаться срывать движение к миру. Баба-Яга по обе стороны Атлантического океана в бешенстве от того, что Украина проигрывает, а вместе с ней проигрывает, несмотря на все санкции, давление, поставки оружия Киеву и вложенные в войну против России сотни милиардов долларов, и сама Баба-Яга. А потому коллективная Баба-Яга — «против», — подытожил Пушков.

Накануне Life.ru сообщал, что Илон Маск резко осудил сторонников продолжения украинского конфликта. Американский предприниматель заявил о полном презрении к тем, кто выступает за дальнейшие боевые действия, но при этом не предлагает реалистичного способа урегулирования. Миллиардер обвинил таких людей в лицемерии и пожелал им гореть в аду. Его высказывание прозвучало на фоне обсуждения ограничений на использование спутниковой системы Starlink украинскими военными.