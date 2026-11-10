Более пяти тысяч человек, ранее получивших российские паспорта, лишились гражданства за последние три года. В большинстве случаев причиной стали совершённые преступления. Такие данные привёл министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время правительственного часа в Совете Федерации.

По словам главы МВД, изменения миграционного законодательства позволили не только ужесточить контроль за получением российского паспорта, но и расширить возможности прекращения приобретённого гражданства.

«Благодаря нашей с вами законодательной работе отменён ряд оснований упрощённого приёма в гражданство. Также три года назад введён институт прекращения гражданства. За это время его положения были применены в отношении более пяти тысяч человек, главным образом — за совершение преступлений», — заявил Колокольцев.

Министр напомнил, что соответствующий механизм появился в российском законодательстве в 2023 году. Он позволяет прекращать приобретённое гражданство по предусмотренным законом основаниям, в том числе за совершение определённых преступлений.

Одновременно МВД фиксирует сокращение числа иностранцев, получающих российские паспорта. По словам Колокольцева, за последний год этот показатель снизился на треть. Ведомство также усилило проверки оснований для легализации приезжих, включая случаи фиктивных браков и установления отцовства.