Коломойский* усомнился в сохранении европейской помощи Украине после перемирия

Украинский олигарх Игорь Коломойский* усомнился, что Европа продолжит финансировать Украину в прежних объёмах после прекращения боевых действий. Бизнесмен также поставил вопросы о содержании армии и демобилизации. Его высказывания в суде опубликовало украинское издание «Главком».

По его мнению, обсуждать прекращение огня необходимо вместе с решениями о дальнейшем положении военнослужащих: останутся ли они на позициях, смогут ли демобилизоваться и какие выплаты будут получать без участия в боевых действиях. Предприниматель уверен, что Киеву невыгодно прекращение боёв, так как иначе Европа перестанет спонсировать украинскую верхушку власти.

«Когда вы говорите: «Хочу прекращение огня», – окей. Я спрашиваю: в результате прекращения огня есть внутренний вопрос – армия идёт с позиций или нет? Демобилизуется или нет?» — рассуждал Коломойский*.

Отдельно он затронул возможность выезда мужчин за границу и зависимость экономики от внешней поддержки. Бизнесмен предположил, что имеющихся резервов хватит примерно на год поддержания валютного курса, а собственную оценку стоимости доллара обозначил на уровне 150 гривен. К перспективам переговоров Коломойский* отнёсся скептически: по его словам, он не ожидает от них результата.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский заявил о готовности остановить боевые действия по нынешней линии фронта. В интервью ABC News он при этом отверг передачу России дополнительных территорий и юридическое признание утраты уже контролируемых Москвой регионов.

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