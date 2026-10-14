Коломойский* устроил в суде спор об украинском языке и школах СССР

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский* во время судебного заседания вступил в спор об образовании в Советском Союзе и преподавании украинского языка. Он заявил, что в СССР школы не делились на русские и украинские по национальному признаку, а язык обучения зависел от того, на каком языке преимущественно говорили жители населённого пункта.

По словам предпринимателя, в Украинской ССР украинский язык преподавали отдельным предметом даже в школах с русским языком обучения. Изучение начиналось со второго класса, однако для некоторых учеников предусматривалось освобождение от занятий.

Коломойский* уточнил, что исключения могли действовать для детей других национальностей и приезжих из союзных республик. Сам он, несмотря на своё происхождение, от изучения предмета не отказывался.

«Я не освобождался от украинского языка. Я его учил, хотя и не являюсь лицом украинской национальности», — рассказал бизнесмен.

Затем разговор перешёл на политические убеждения и карьеру в советские годы. Как пишет «Страна.ua», в дискуссию включился бывший генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко. Коломойский* иронично предположил, что его собеседник прежде пользовался русским языком ради продвижения по комсомольской и партийной линии.

Бизнесмен также призвал предполагаемого оппонента перестать изображать из себя бандеровца. Он заявил, что тот вряд ли смог бы построить журналистскую карьеру без участия в комсомольской деятельности.

Коломойский* также усомнился в искренности нынешних политических взглядов собеседника, противопоставив их его предполагаемому советскому прошлому.

Ранее Life.ru сообщал о новых обвинениях в мошенничестве, выдвинутых против Игоря Коломойского* на Украине. По версии следствия, бизнесмен и связанные с ним лица организовали схему вывода более 100 миллионов гривен из подконтрольного банка. За предполагаемые махинации ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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