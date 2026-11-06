Европа не избавилась от колониального мышления и по-прежнему пытается навязывать другим странам свои интересы. Такое мнение высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Поводом для комментария стало выступление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, призвавшего усилить военное давление на Россию.

«Европа никогда не отказывалась от колониального мышления, она продолжает вести себя как морально превосходящая сила и навязывать свои интересы вопреки интересам международного сообщества», — написал Мема в соцсети X.

По мнению финского политика, европейские власти продолжают считать собственную позицию более значимой, чем интересы других государств. При этом последствия решений Брюсселя, как считает Мема, выходят далеко за пределы самого Евросоюза.

В частности, он раскритиковал стремление ЕС помешать России продавать нефть за рубеж. Мема подчеркнул, что подобные ограничения затрагивают не только Москву, но и африканские государства, а также другие страны мира, чьи интересы европейские политики не учитывают.

Ранее Мема раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас за надежды усилить давление на Россию. Финский политик назвал такие расчёты несбыточными и выразил уверенность, что попытки Брюсселя ужесточить требования к Москве не принесут результата.

Президент России Владимир Путин также высказывался о внешнем давлении. 28 сентября во время встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым, который говорил о работе корпорации в условиях ограничений, российский лидер заявил: «Мы сами всех будем давить».