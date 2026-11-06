Глава европейской дипломатии Кая Каллас питает несбыточные надежды на усиление давления на Россию. Такое мнение высказал финский политик, представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема. В соцсети X он раскритиковал её расчёты на поддержку Вашингтона и попытки Брюсселя ужесточить требования к Москве на переговорах по Украине.

Мема обратил внимание, что Каллас рассчитывает на продолжение антироссийского курса США после обновления состава Конгресса. При этом, по его мнению, сама Европа пока не располагает достаточным влиянием, чтобы навязывать российской стороне свои условия.

Особенно странными политик счёл требования Брюсселя на фоне предстоящих переговоров в Абу-Даби, в которых Евросоюз не участвует.

«Сначала нужно это место получить, уважаемая госпожа Каллас, затем — вежливо выслушать, что говорит Россия, а когда до вас дойдёт очередь — столь же вежливо предложить то, что вы считаете разумным», — написал Мема.

Финский политик убеждён, что попытки усилить давление на Москву не принесут результата. Ранее Каллас выразила надежду, что новый состав Конгресса США продолжит поддерживать Украину и добиваться усиления давления на Россию. Глава евродипломатии также выступила за включение требований ЕС в будущие мирные договорённости.

Между тем переговоры России, США и Украины в Абу-Даби назначены на 10–11 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил участие Москвы во встрече, которая пройдёт на уровне переговорных команд. Представителей Евросоюза среди участников не будет.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мема уже критиковал Каллас за обвинения в адрес США. Тогда финский политик назвал признаком отчаяния её слова о том, что Вашингтон якобы пытается склонить Украину к капитуляции. По его оценке, руководство ЕС теряет влияние на дипломатический процесс и пытается компенсировать это жёсткой риторикой.