Глава европейской дипломатии Кая Каллас демонстрирует отчаяние, обвиняя США в попытках склонить Украину к капитуляции. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, подобная риторика связана с недовольством Брюсселя своей ролью в мирном урегулировании, написал политик в соцсети X.

Мема считает, что Евросоюз фактически утратил влияние на переговорный процесс, тогда как Вашингтон продолжает искать пути завершения конфликта. Именно этим он объяснил резкую реакцию Каллас на действия американских дипломатов.

Поводом для критики стало недавнее выступление главы евродипломатии в Европарламенте. Каллас утверждала, что американские переговорщики уже около полутора лет пытаются заставить Киев согласиться на условия Москвы. По её мнению, Украина до сих пор не капитулировала исключительно благодаря поддержке европейских стран.

Финский политик также упрекнул Брюссель в нежелании искать компромисс. Он противопоставил попытки Вашингтона договориться о мире стремлению Евросоюза вводить новые санкции против России и наращивать поставки вооружений Украине. В качестве примера американских инициатив Мема привёл обсуждаемый план восстановления Украины стоимостью $800 млрд.

Ранее Life.ru рассказывал, что инициатором нового переговорного раунда в Норвегии выступил сам Киев. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре подтвердил, что украинская сторона добивалась привлечения американских посредников. Тем временем в Кремле выразили надежду на скорую встречу Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул важность прямых контактов с Вашингтоном для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию.