Колония и запрет на сайты: Бежавшему в Бразилию блогеру Светову* вынесли приговор в Москве

Блогера Михаила Светова*, признанного в России иностранным агентом, заочно приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Суд также на три года запретил ему заниматься размещением информации и администрированием интернет-ресурсов, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Основанием для уголовного преследования стало нарушение требований законодательства об иностранных агентах. Светова признали виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от исполнения установленных законом обязанностей. 41-летнего блогера уже привлекали к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ. Однако после этого он, находясь за пределами России, продолжил размещать материалы в социальных сетях без обязательного указания своего статуса.

«Светов приговорён к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в официальном сообщении столичной прокуратуры.

Помимо основного наказания, суд установил дополнительное ограничение. В течение трёх лет блогеру запрещено заниматься деятельностью, связанной с публикацией информации, а также управлением сайтами и каналами в интернете. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Светова, поскольку он находится в Бразилии и объявлен в розыск. При этом процесс проходил в общем порядке уголовного судопроизводства.

Ранее Life.ru сообщал о заочном аресте Михаила Светова* по делу о нарушении закона об иностранных агентах. Соответствующее решение Савёловский районный суд Москвы принял 20 июля 2026 года. Тогда следствие добилось избрания меры пресечения в отношении находившегося за рубежом блогера.