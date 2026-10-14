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Регион
Опубликовано 14 октября, 15:29

Суд заочно приговорил главреда «Медиазоны»* к 1 году колонии

Обложка © Х/sssmirnov

Обложка © Х/sssmirnov

Главного редактора издания «Медиазона»* Сергея Смирнова** заочно приговорили к одному году лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Решение вынес мировой судья судебного участка № 313 района Марьина Роща. Журналиста признали виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ — в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Помимо тюремного срока, Смирнову** на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Как следует из материалов дела, журналист находится за пределами России. Судебное разбирательство проходило в его отсутствие.

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Ранее Life.ru сообщал о завершении расследования уголовного дела против Сергея Смирнова**. По данным Следственного комитета, главред «Медиазоны»* дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на назначенные штрафы, он продолжил публиковать материалы в Telegram без обязательной маркировки. В марте 2025 года журналиста объявили в розыск, а позднее следователи заочно предъявили ему обвинение. В июле 2026 года материалы передали в суд.

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* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

** Включён в список иностранных агентов.

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Николь Вербер
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