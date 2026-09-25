Кольцо вокруг Доброполья сжимается: Тысячи солдат ВСУ не могут выйти из окружения

В районе Доброполья продолжаются бои с подразделениями ВСУ, оказавшимися в окружении, а российские войска развивают наступление в сторону Александровки. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на подполковника запаса Олега Шаландина.

По данным ведомства, в кольцо попали подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала». Российская сторона также сообщала о расширении внешнего контура окружения и отражении попыток прорыва.

Шаландин оценил численность заблокированной группировки минимум в две тысячи человек. По его версии, российские силы создали внутреннее и внешнее кольца и постепенно сокращают контролируемую противником территорию.

«Основные дороги и важнейшие коммуникации находятся под нашим огневым контролем», — заявил Шаландин.

Он утверждает, что снабжение пытаются поддерживать при помощи беспилотников, которые российские подразделения сбивают либо подавляют средствами РЭБ.

Эксперт также считает, что операция приближается к завершающей стадии. При этом независимого подтверждения его оценки численности окружённой группировки в две тысячи человек нет.

Ранее Life.ru сообщал о расширении внешнего кольца окружения в северо-западной части Доброполья. По данным Минобороны РФ на 23 сентября, наступление там вели подразделения 51-й армии группировки «Центр».