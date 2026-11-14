Колумбийская государственная энергокомпания Ecopetrol рассчитывает заключить с венесуэльской PDVSA десятилетний контракт на поставки природного газа. Однако для реализации сделки потребуется не только восстановить простаивающий газопровод, но и получить разрешение американских властей. О переговорах сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление колумбийской компании.

Ecopetrol также намерена получить право управлять 88-километровым участком газопровода «Антонио Рикаурте», проходящим по территории Колумбии. Соответствующее предложение планируется направить венесуэльской государственной компании PDVSA, которой принадлежит инфраструктура.

Газопровод соединяет колумбийский регион Ла-Гуахира с районом озера Маракайбо в Венесуэле. Его общая протяжённость составляет 225 километров, однако более десяти лет магистраль не используется. Для возобновления поставок потребуется восстановить оборудование и повреждённые участки трубопровода.

Главным юридическим препятствием остаются американские санкции против венесуэльской нефтегазовой отрасли. Ecopetrol уже обратилась за специальной лицензией в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Без необходимого разрешения компания не сможет приступить к реализации проекта в заявленном виде.

В Колумбии рассчитывают, что венесуэльский газ обойдётся дешевле топлива, доступного сейчас на рынке. На первом этапе планируется импортировать около 50 миллионов кубических футов ежедневно — примерно 5% внутреннего потребления страны. В дальнейшем объёмы могут увеличиться, поскольку пропускная способность газопровода значительно выше.