Американские власти заключили 50-летнее соглашение с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром, которое позволит США получить 35% его нефтяной компании North American Blue Energy Partners (NABEP) практически без финансовых вложений. Предприниматель также обязался продавать Вашингтону пятую часть добываемой нефти по $30 за баррель — менее трети рыночной стоимости. Подробности сделки раскрыла газета The Washington Post, изучившая конфиденциальный контракт.

При поддержке администрации президента США Дональда Трампа Бетанкур получил права на разработку 17 нефтяных месторождений Венесуэлы с совокупными запасами 63,7 млрд баррелей. Этот объём превышает доказанные нефтяные резервы самих Соединённых Штатов. Власти республики согласились передать компании контроль над добычей в обмен на роялти в размере от 16 до 40% продукции. Точная доля зависит от расположения и характеристик месторождений.

В соглашении предусмотрено, что Венесуэла будет получать причитающуюся ей часть нефти раньше американской стороны. При этом Вашингтон обеспечил себе преимущественное право на закупку остальных объёмов по рыночным ценам.

46-летний Бетанкур уже стал одним из крупнейших частных нефтедобытчиков республики. По информации компании, с конца 2023 года объёмы производства выросли с 18 тысяч до 223 тысяч баррелей в сутки. В дальнейшем бизнесмен рассчитывает увеличить добычу более чем до миллиона баррелей ежедневно. Для этого NABEP расширяет буровые работы в нефтеносном поясе Ориноко и восстанавливает инфраструктуру на озере Маракайбо.

Однако масштабные планы предпринимателя вызывают сомнения у отраслевых экспертов. Как ранее сообщало Reuters, на многих переданных компании месторождениях необходимо ремонтировать старые скважины, восстанавливать оборудование и прокладывать новые коммуникации. Дополнительные сложности создаёт высокая вязкость венесуэльской нефти, для добычи и транспортировки которой требуются специальные технологии и значительные инвестиции.

Сама сделка также вызвала критику со стороны венесуэльской оппозиции. Мария Корина Мачадо заявила о недостаточной прозрачности условий соглашения. В США представители Демократической партии поставили под сомнение его законность. Бетанкур при этом отстаивает достигнутые договорённости и рассчитывает продолжить расширение бизнеса.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп анонсировал прибытие в США танкера с миллионом баррелей венесуэльской нефти, назвав груз подарком американскому народу. 27 октября глава Белого дома рассказал, что собирается лично осмотреть судно в одном из портов Техаса. Он также пообещал существенное снижение мировых цен на нефть и подешевление топлива для американских автомобилистов. Однако, по данным The Washington Post, груз поставлялся в рамках коммерческого соглашения со значительной скидкой, а не безвозмездно.

Кстати, Трамп предложил превратить Венесуэлу в 51-й штат США и вместо президента выбирать там губернатора. Он связал свою инициативу с улучшением отношений между Вашингтоном и Каракасом, а также рассказал о планах перерабатывать венесуэльскую нефть на предприятиях Техаса. По словам политика, расширение доступа к месторождениям республики значительно увеличит совокупные нефтяные ресурсы, находящиеся под американским контролем.