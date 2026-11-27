Колючий характер НАТО: В Британии придумали, в какое животное превратить Прибалтику
Генерал Картер призвал превратить страны Балтии в «военного дикобраза»
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Страны Балтии должны превратиться в «военного дикобраза», чтобы сдержать возможное нападение России. С таким предложением выступил бывший начальник Штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер в статье для The Telegraph.
По замыслу британского военачальника, Эстонию, Латвию и Литву необходимо окружить многоуровневой системой обороны. Она должна объединять фортификационные сооружения, в том числе бункеры и противотанковые ежи, средства электронного наблюдения и ударные системы.
Картер считает, что подобную стратегию следует взять на вооружение и другим государствам НАТО.
«Пока мы медлим, Россия наблюдает. Мы должны стать ежами, прежде чем она решит наброситься», — заключил генерал.
Ранее Life.ru сообщал, что Великобритания и девять стран Северной Европы намерены расширить военное сотрудничество на море для противодействия России. Особое внимание планируется уделить координации действий союзников в Балтийском море, Арктике и Северной Атлантике.
Больше новостей о международной безопасности, отношениях России и НАТО — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.