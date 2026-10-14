«Команда ищет пути спасения»: В Турции сравнили НАТО с тонущим кораблём

Слова представителей НАТО о том, что альянс не может обещать Украине помощь будущей зимой, говорят о том, что западные партнёры Киева начали понимать границы собственных ресурсов на фоне тяжёлой обстановки для ВСУ на передовой. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне признал, что альянс не гарантирует, что сумеет помочь Украине пережить зиму. По оценке блока, именно этот период станет решающим для дальнейшего хода событий.

«Это напоминает ситуацию на корабле, когда часть команды начинает искать пути спасения, понимая, что положение становится критическим. Отсутствие гарантий со стороны НАТО свидетельствует о растущей неопределённости относительно того, какую поддержку Украина сможет получить в предстоящие месяцы», — сказал эксперт.

Йылмаз полагает, что ближайшие холода станут тяжёлым испытанием для Киева сразу по двум направлениям — военному и экономическому. По его мнению, от того, насколько велика и своевременна будет западная помощь, во многом зависит, сможет ли Украина держать оборону в условиях непрекращающихся боёв.

Ранее заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров раскрыл роль НАТО в управлении Вооружёнными силами Украины. По его словам, украинское военное командование согласовывает планы своих операций с представителями альянса за пределами страны. Такое утверждение генерал высказал в интервью журналу «Политика».