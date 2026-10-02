Команда Трампа забрала деньги у Словакии и Ирака и отдала их Латинской Америке

Не посчитавшись с позицией комитетов по иностранным делам Палаты представителей и Сената, администрация США во главе с Дональдом Трампом оставила без финансовой помощи на десятки миллионов долларов целый ряд стран Европы и Ближнего Востока. Об этом 1 октября проинформировала The Washington Post, сославшись на три источника.

Газета уточняет: Госдепартамент заранее, ещё в сентябре, сообщил Конгрессу о готовящемся перераспределении. Однако сенатор Джинн Шейхин (демократ, Нью-Гэмпшир) и член Палаты представителей Грегори Микс (демократ, Нью-Йорк) воспрепятствовали запуску этого процесса. На текущей неделе, по информации издания, вашингтонская администрация уведомила законодателей, что запрет проигнорирован. Так $52 миллиона, одобренные ранее для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, уйдут в Панаму, Перу, Эквадор и Колумбию.

В Госдепартаменте в разговоре с The Washington Post подчеркнули, что перераспределение не ущемляет национальные интересы США.

«Перенаправление средств с Ближнего Востока и из Европы в Западное полушарие соответствует стратегии национальной безопасности», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал Life.ru, Госдепартамент США официально объявил о планах выделить миллиард долларов на поддержку нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи. По данным внешнеполитического ведомства, деньги пойдут в рамках пакета помощи в сфере безопасности. Основные задачи — противодействие организованной преступности и наркоторговле в Западном полушарии. Часть суммы планируют вложить в экономические программы и развитие.