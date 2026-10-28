Командир 125-й бригады ВСУ мог погибнуть при ударе «Торнадо-С» по Изюму

Командир 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ майор Владимир Фокин, предположительно, погиб в результате удара по Изюму Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

27 октября российские военные применили реактивную систему залпового огня «Торнадо-С» по частному домовладению, где, предположительно, находился украинский командир. Автор публикации утверждает, что после удара в город прибыла группа сотрудников СБУ.

Согласно этим сведениям, украинская спецслужба проверяет версию об утечке информации о местонахождении Фокина. Говорится о допросах очевидцев и военнослужащих 125-й бригады, а также об усилении проверок на выездах из Изюма.

Сам факт удара по городу подтверждают украинские местные власти. По их данным, утром 27 октября в районе железнодорожного рынка были разрушены два частных дома, повреждены более 20 жилых строений и несколько автомобилей. Предварительно сообщалось о применении РСЗО.

Военэксперт сообщил о гибели командира 125-й бригады ВСУ при ударе по Изюму. Фото © Telegram / Colonelcassad

Кроме того, из-за повреждения линий электропередачи без света остались около 1,1 тысячи абонентов. На месте проводились восстановительные работы. По оперативным данным украинской стороны на 27 октября, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Сумской области ликвидировали майора Александра Степановского, занимавшего должность в одной из механизированных бригад украинской армии. По утверждению источника, Степановский служил начальником инженерной службы 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ и погиб в селе Николаевка после удара FPV-дрона.