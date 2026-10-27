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Опубликовано 27 октября, 07:30

В Сумской области ликвидировали начальника 158-й мехбригады ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamerun_uav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamerun_uav

В Сумской области ликвидировали майора Александра Степановского, занимавшего должность в одной из механизированных бригад украинской армии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

По утверждению источника, Степановский служил начальником инженерной службы 158-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он погиб в селе Николаевка после удара FPV-дрона.

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Ранее российские войска завершили операцию по ликвидации окружённых украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области. Министерство обороны РФ сообщило, что основные силы ВСУ, оказавшиеся в окружении, уничтожены. Однако в районе всё ещё продолжаются бои с отдельными украинскими группами, сумевшими удержать позиции. По данным Минобороны, в окружении находилась группировка ВСУ численностью около двух тысяч человек.

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Тимур Хингеев
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