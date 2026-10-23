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Опубликовано 23 октября, 14:21

ВС РФ завершили ликвидацию окружённой группировки ВСУ в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска на этой неделе завершили ликвидацию окружённых украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области. Сейчас военнослужащие группировки «Север» продолжают выявлять и уничтожать оставшиеся разрозненные группы противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ 23 октября.

По данным военного ведомства, основные силы ВСУ, оказавшиеся в окружении, уже ликвидированы. При этом в районе продолжаются боевые действия против отдельных украинских групп, которым удалось сохранить позиции.

Речь идёт об участке Харьковской области, где ранее российские войска сформировали так называемый волчанский котёл. По информации Минобороны, в окружении находилась группировка ВСУ численностью около двух тысяч военнослужащих.

О завершении разгрома окружённой группировки ранее докладывал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, российские подразделения установили контроль над 461 квадратным километром территории и 28 населёнными пунктами.

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Ранее Life.ru рассказывал, как российские войска перекрывали пути выхода из волчанского котла. По данным военкоров, освобождение Нефёдовки и Чёрного 15 октября сорвало попытки ВСУ вывести подразделения из окружения и организовать деблокирующий удар извне. На тот момент под украинским контролем внутри кольца оставались два населённых пункта — Варваровка и Николаевка.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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