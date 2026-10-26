Призывы Владимира Зеленского к западным партнёрам нарастить военную помощь генерал-майор Сергей Липовой назвал доказательством высокой результативности российских ударов по ключевым объектам на Украине. По его мнению, Киев требует больше оружия именно потому, что нынешние поставки не компенсируют потери.

Сама Россия, по словам Липового, ответит со всей жёсткостью на атаки ВСУ, направленные против Белгородской и Воронежской областей. Места запуска украинских беспилотников фиксируются радиолокационными системами. По этим позициям авиация и артиллерия наносят или нанесут в ближайшее время массированные удары — чтобы полностью ликвидировать стартовые площадки.

Липовой возглавляет президиум организации «Офицеры России». В беседе с сайтом MK.RU он подчеркнул: украинскому руководству давно пора осознать неотвратимость наказания за любые агрессивные действия.

В качестве примера он привёл летние удары ВСУ по складам российских маркетплейсов. После них последовал ответ, который привёл к закрытию целых торговых сетей внутри Украины. По мнению генерала, это показывает, чем заканчиваются попытки атаковать российскую территорию.

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших после ночной атаки на Воронеж выросло до 39. Одним из самых серьёзных эпизодов стало падение обломков БПЛА на пассажирский поезд в левобережном пригороде города.