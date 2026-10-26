Торг под грохот взрывов: Зачем Киев атакует города России перед переговорами

Массированные атаки на Воронеж и Белгород могут быть попыткой Киева усилить свои позиции перед новым раундом мирных переговоров. По мнению военного корреспондента KP.ru Александра Коца, украинское руководство стремится продемонстрировать способность наносить удары в российском тылу, чтобы добиться уступок за столом переговоров.

Коц связал недавнюю серию атак с ожидаемым возобновлением переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его версии, Владимир Зеленский пытается показать, что Киев сохраняет военные возможности, несмотря на сложную ситуацию на фронте.

«Перед торгом всегда поднимают ставки», — написал военкор.

Журналист считает, что подобная тактика преследует сразу две цели. Первая — оказать психологическое давление на российских граждан, чтобы усилить запрос на прекращение боевых действий. Вторая — продемонстрировать украинскому обществу готовность отвечать на удары России. При этом Коц сомневается, что атаки способны заставить Москву согласиться на невыгодные условия.