Торг под грохот взрывов: Зачем Киев атакует города России перед переговорами
Военкор Коц: Киев пытается усилить позиции на переговорах ударами по Воронежу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
Массированные атаки на Воронеж и Белгород могут быть попыткой Киева усилить свои позиции перед новым раундом мирных переговоров. По мнению военного корреспондента KP.ru Александра Коца, украинское руководство стремится продемонстрировать способность наносить удары в российском тылу, чтобы добиться уступок за столом переговоров.
Коц связал недавнюю серию атак с ожидаемым возобновлением переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его версии, Владимир Зеленский пытается показать, что Киев сохраняет военные возможности, несмотря на сложную ситуацию на фронте.
«Перед торгом всегда поднимают ставки», — написал военкор.
Журналист считает, что подобная тактика преследует сразу две цели. Первая — оказать психологическое давление на российских граждан, чтобы усилить запрос на прекращение боевых действий. Вторая — продемонстрировать украинскому обществу готовность отвечать на удары России. При этом Коц сомневается, что атаки способны заставить Москву согласиться на невыгодные условия.
Особое внимание военкор уделил возможным требованиям Киева на будущих переговорах. Среди них он назвал энергетическое перемирие, договорённости о безопасности судоходства в Чёрном море и компромиссы по зерновым поставкам. По мнению Коца, украинская сторона пытается совместить военную эскалацию с предложениями об ограничении ударов по отдельным объектам.
Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотников на пассажирский поезд в Воронежской области. В РЖД подтвердили, что на станции Сомово был повреждён поезд № 11 Анапа — Москва. По предварительным данным, пострадали пять пассажиров. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что на состав упали обломки БПЛА, а двое пассажиров получили тяжёлые ранения. Из-за повреждения контактной сети движение на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж временно приостановили. Позднее железнодорожное сообщение восстановили, но 18 поездов продолжили следовать с задержками. Подробнее о последствиях атаки ВСУ на Воронеж 26 октября — в материале Life.ru.