Атаку на пассажирский поезд в Воронежской области можно рассматривать как попытку вынудить Россию отказаться от мирных переговоров с Украиной. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

По словам сенатора, украинские власти намеренно обостряют ситуацию, рассчитывая спровоцировать Москву на отказ от дипломатического урегулирования. Джабаров считает, что продолжение боевых действий отвечает политическим интересам Владимира Зеленского.

«Исключительно для того, чтобы побудить нас, россиян, отказаться от переговоров», — так парламентарий объяснил предполагаемую цель подобных атак.

Сенатор также усомнился в перспективах скорого возобновления диалога. По его оценке, последние заявления Зеленского о территориальных вопросах свидетельствуют о намерении Киева добиваться заморозки конфликта, а не окончательного урегулирования.

«Я думаю, что переговоров не будет», — заявил Джабаров.

Кроме того, парламентарий предположил, что украинское руководство рассчитывает дождаться промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября. По мнению Джабарова, Киев надеется на усиление позиций демократов, которое могло бы осложнить проведение политики президента Штатов Дональда Трампа.