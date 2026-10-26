После ночной атаки на Воронеж число пострадавших выросло 39

Число пострадавших в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область увеличилось до 39 человек. Обновлённые данные сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее было известно о 17 раненых — таким образом, их число выросло на 22 человека.

Атака произошла в ночь на 26 октября и продолжилась ранним утром. По предыдущим данным главы региона, погибли двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Среди раненых есть ребёнок.

За ночь и утро силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской агломерацией и несколькими районами области 113 беспилотников. Более 70 из них сбили непосредственно над Воронежем, уточнял Гусев.

Одним из самых серьёзных эпизодов стало падение обломков БПЛА на пассажирский поезд в левобережном пригороде города. По ранее опубликованной информации, среди пострадавших в составе были двое тяжелораненых.

Кроме того, после налёта в Воронеже вспыхнули пожары на промышленных предприятиях, в деловом центре, жилых зданиях и других объектах. Повреждения окон и фасадов зафиксировали почти во всех районах города.

Ранее Life.ru рассказывал, что железнодорожное сообщение через Воронеж удалось восстановить. Однако после возобновления движения 18 пассажирских поездов продолжали следовать с задержками. В РЖД сообщили, что принимают меры для возвращения составов в расписание.