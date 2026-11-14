Командир бригады ВСУ назвал запуск «Рассвета» огромной проблемой для Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Полноценный запуск российской спутниковой системы «Рассвет» может создать огромные проблемы для ВСУ. Такую оценку дал командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем «К-2» Кирилл Верес в интервью украинскому блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.
Ведущий спросил военного, не обернётся ли появление российского аналога Starlink «закатом» для украинской армии.
«Думаю, ***... Это будет огромная проблема», — ответил Верес.
Командир также усомнился в распространённом тезисе о технологическом превосходстве Украины над Россией. Он обратил внимание на проблемы борьбы с российскими беспилотниками.
Ранее Life.ru рассказывал о заявлении депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, который сообщил о частичном покрытии Украины системой «Рассвет». По словам парламентария, это уже позволяет российским военным управлять беспилотниками во время полёта.
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