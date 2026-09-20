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Специальная военная операция

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Опубликовано 20 сентября, 00:55

Командир Малой: Беспилотники ВСУ нацелены на удары по инфраструктуре ЛНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Украинские войска стали чаще использовать беспилотники с ручным управлением через терминалы Starlink для ударов по инфраструктуре ЛНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира взвода МОГ отряда «БАРС-ЛНР» с позывным Малой.

По словам военнослужащего, такая схема управления заметно меняет характер работы расчётов: беспилотник не следует заранее заданной траектории, а может корректировать её по команде оператора. Дополнительными факторами, осложняющими перехват, Малой назвал скорость и высоту полёта. Наблюдение за ними мобильные группы ведут круглосуточно, поскольку беспилотники применяются и днём, и ночью.

Он утверждает, что, несмотря на особенности новых целей, расчётам удаётся уничтожать значительное количество беспилотников. По словам командира, основными объектами атак остаются объекты инфраструктуры республики.

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Ранее стало известно, что на Сумском направлении украинские подразделения начали применять дроны «Вампир» с камерами, управление которыми осуществляется через Starlink. Такие устройства используются для наблюдения за местностью и разведки. Камеры могут сбрасываться с беспилотников и оставаться рядом с позициями для скрытого контроля обстановки.

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Тимур Хингеев
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