Командир Малой: Беспилотники ВСУ нацелены на удары по инфраструктуре ЛНР

Украинские войска стали чаще использовать беспилотники с ручным управлением через терминалы Starlink для ударов по инфраструктуре ЛНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира взвода МОГ отряда «БАРС-ЛНР» с позывным Малой.

По словам военнослужащего, такая схема управления заметно меняет характер работы расчётов: беспилотник не следует заранее заданной траектории, а может корректировать её по команде оператора. Дополнительными факторами, осложняющими перехват, Малой назвал скорость и высоту полёта. Наблюдение за ними мобильные группы ведут круглосуточно, поскольку беспилотники применяются и днём, и ночью.

Он утверждает, что, несмотря на особенности новых целей, расчётам удаётся уничтожать значительное количество беспилотников. По словам командира, основными объектами атак остаются объекты инфраструктуры республики.

Ранее стало известно, что на Сумском направлении украинские подразделения начали применять дроны «Вампир» с камерами, управление которыми осуществляется через Starlink. Такие устройства используются для наблюдения за местностью и разведки. Камеры могут сбрасываться с беспилотников и оставаться рядом с позициями для скрытого контроля обстановки.