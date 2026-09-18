Скрытая разведка: На позиции ВС РФ посыпались новые камеры ВСУ со Starlink

На Сумском направлении украинские подразделения начали применять дроны «Вампир» с камерами, управление которыми осуществляется через Starlink. О новой уловке ВСУ сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «‎Север».

По данным канала, такие устройства используются для наблюдения за местностью и разведки. Камеры могут сбрасываться с беспилотников и оставаться рядом с позициями для скрытого контроля обстановки.

«Противник начал применять камеры с управлением через Starlink, сбрасываемые с дронов «Вампир», для контроля окружающего пространства и разведки. Камера может скрытно стоять в непосредственной близости от позиций», — объяснили бойцы.

Тем временем российские авиация, артиллерия и расчёты БПЛА наносят удары по районам населённых пунктов Студенок, Вакаловщина, Дорошовка, Рудневка, Слобода, Бурынь и Толстодубово.