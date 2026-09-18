Скрытая разведка: На позиции ВС РФ посыпались новые камеры ВСУ со Starlink
Доны «Вампир» ВСУ для разведки сбрасывают камеры с управлением через Starlink
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
На Сумском направлении украинские подразделения начали применять дроны «Вампир» с камерами, управление которыми осуществляется через Starlink. О новой уловке ВСУ сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север».
По данным канала, такие устройства используются для наблюдения за местностью и разведки. Камеры могут сбрасываться с беспилотников и оставаться рядом с позициями для скрытого контроля обстановки.
«Противник начал применять камеры с управлением через Starlink, сбрасываемые с дронов «Вампир», для контроля окружающего пространства и разведки. Камера может скрытно стоять в непосредственной близости от позиций», — объяснили бойцы.
Тем временем российские авиация, артиллерия и расчёты БПЛА наносят удары по районам населённых пунктов Студенок, Вакаловщина, Дорошовка, Рудневка, Слобода, Бурынь и Толстодубово.
Ранее Киев запросил у США разрешение применять БПЛА со Starlink для ударов вглубь территории России. Сначала Илон Маск запретил использование системы, посчитав это эскалацией. Однако позже СМИ сообщили, что миллиардер допустил применение Starlink для ударов, но при условии соответствующего решения Белого дома.
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