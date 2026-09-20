Украинский мобилизованный из Тернопольской области умер во время базовой военной подготовки после призыва в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Как сообщили ТАСС российские силовики, причиной смерти стало хроническое заболевание, которое не помешало военно-врачебной комиссии признать мужчину годным к службе.

Как утверждают силовики со ссылкой на украинские источники, заболевание было выявлено до мобилизации, однако при прохождении медкомиссии ТЦК его не сочли препятствием для службы. Уже во время курса базовой подготовки состояние военнослужащего ухудшилось, после чего он скончался.

Ранее Life.ru писал, что за сутки украинские войска потеряли до 30 украинских военнослужащих, находящиеся в окружении в Харьковской области. Одновременно российские подразделения расширяют внешнюю зону контроля вокруг харьковского котла. По данным Минобороны, формирования ВСУ уничтожаются в районах Петропавловки, Новоалександровки и Приколотного. К 16 сентября Минобороны сообщало о более чем 600 потерянных ВСУ военнослужащих в котле с начала месяца, а к 19 сентября это число превысило 675 человек.