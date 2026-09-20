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Специальная военная операция

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Опубликовано 19 сентября, 23:25

Мобилизованный с хроническим заболеванием умер при прохождении подготовки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Украинский мобилизованный из Тернопольской области умер во время базовой военной подготовки после призыва в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Как сообщили ТАСС российские силовики, причиной смерти стало хроническое заболевание, которое не помешало военно-врачебной комиссии признать мужчину годным к службе.

Как утверждают силовики со ссылкой на украинские источники, заболевание было выявлено до мобилизации, однако при прохождении медкомиссии ТЦК его не сочли препятствием для службы. Уже во время курса базовой подготовки состояние военнослужащего ухудшилось, после чего он скончался.

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Ранее Life.ru писал, что за сутки украинские войска потеряли до 30 украинских военнослужащих, находящиеся в окружении в Харьковской области. Одновременно российские подразделения расширяют внешнюю зону контроля вокруг харьковского котла. По данным Минобороны, формирования ВСУ уничтожаются в районах Петропавловки, Новоалександровки и Приколотного. К 16 сентября Минобороны сообщало о более чем 600 потерянных ВСУ военнослужащих в котле с начала месяца, а к 19 сентября это число превысило 675 человек.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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